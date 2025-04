USA und Iran treffen sich im Oman für Gespräche

US-Präsident Donald Trump hat direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran angekündigt. "Wir werden am Samstag ein sehr großes Treffen haben", sagte Trump und betonte, die Gespräche würden direkt und "fast auf höchster Ebene" zwischen den Ländern geführt. Auch der iranische Außenminister Abbas Araqchi bestätigte ein Treffen für Samstag. Man wolle sich zu "indirekten" Gesprächen im Oman auf hoher Ebene treffen, so Araqchi in einem Beitrag auf X.