ÖFB-Wahlausschuss tagt erneut - Jauk als Favorit

Das Drama um die Suche nach einem neuen ÖFB-Präsidenten geht am Mittwochnachmittag in den nächsten und möglicherweise entscheidenden Akt. In einem Wiener Hotel tagt der Wahlausschuss, danach sollte der Kandidatenkreis zumindest eingegrenzt sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man sich bereits auf eine Person verständigt, die am 18. Mai im Rahmen der Bundeshauptversammlung zum neuen Chef des Fußball-Verbands bestellt wird. Als Favorit gilt Christian Jauk.