Bauarbeiten auf der Zillertalstraße: Verkehrsposten regeln nachts den Verkehr

Induktionsschleifen zur Verkehrserfassung werden noch bis einschließlich Donnerstag vor und hinter dem Brettfalltunnel in die Fahrbahn eingeschnitten.

Schlitters – Seit Montag und bis einschließlich Donnerstag, 10. April werden täglich ab 19 Uhr in den Vorportalbereichen des Brettfalltunnels Induktionsschleifen zur Verkehrserfassung in die Fahrbahn geschnitten. Das geschieht an insgesamt vier Stellen zwischen der Innbrücke bei Wiesing und dem Schlitterer Bühel (Höhe Zillertaler Trachtenwelt). Der Verkehr wird währenddessen händisch durch Verkehrsposten geregelt.