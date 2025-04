„Spannungsfeld immer schwieriger“: Haller Bildungsstadträtin zieht sich zurück

Hall – Völlig überraschend, auch für ihre eigene Liste „Für Hall“, hat Theresa Schatz vergangene Woche ihr Mandat im Haller Gemeinde- und Stadtrat niedergelegt. Als einen zentralen Grund führt Schatz, die als Stadträtin für das Bildungswesen zuständig war, das „Spannungsfeld“ an, „in dem ich mich zunehmend befunden habe“. Für sie, die selbst als Sonderpädagogin tätig ist, sei es „immer schwieriger“ geworden, „zwischen den Bedürfnissen der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen auf der einen Seite und den demokratischen Entscheidungsprozessen auf der anderen Seite zu stehen“, erklärt sie in einem aktuellen Podcast-Beitrag von „Für Hall“.

Als Lehrerin sehe sie täglich die Herausforderungen und Notwendigkeiten vor Ort, so Schatz weiter. Und: „Jede Entscheidung kommt in Form meiner KollegInnen auch sehr schnell wieder bei mir an.“

Mit der lange geplanten Sanierung des Bildungszentrums Schönegg kommt auf die Stadt Hall eine Mammutaufgabe zu – in logistischer und vor allem finanzieller Hinsicht.

Bürgermeister Christian Margreiter wertet den Rückzug seiner Fraktionskollegin als „unglaublichen Verlust“. Schatz habe „hervorragende Arbeit geleistet, die in allen Fraktionen und bei der Beamtenschaft hoch geschätzt wurde“. Was ihn freut: Schatz habe sich bereit erklärt, der Stadt in Bildungsfragen „weiterhin beratend zur Seite zu stehen“.