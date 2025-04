Plattenbau statt Postkarten-Idylle: Neuer TV-Krimi zeigt Tirol von seiner anderen Seite

„An der Grenze“ heißt der Samstag-Krimi, der derzeit für ZDF und Servus TV in Tirol gedreht wird. Ein Imster Baumarkt wird zum Arbeitsplatz einer Ex-Kommissarin, der die Berge auf die Nerven gehen. Mit toten Schafen und einem Wolf stehen aktuelle Themen im Fokus des Kriminalfalls.

Rum – Die bayrische Fahne weht vorm Rumer Rathaus. Über dem Eingang des gegenüberliegenden Veranstaltungszentrums ist übergroß zu lesen „Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, Olympiastraße 10“. Nein, das ist kein verspäteter Aprilscherz, sondern ein Kriminalfall. Und zugleich ist es der Verweis auf eine enge deutsch-österreichische Zusammenarbeit. Des Rätsels Lösung sind Dreharbeiten für den Krimi „An der Grenze“, den die Bavaria Fiction (München) gemeinsam mit Satel Film (Wien) für ZDF und Servus TV produzieren.

Dreharbeiten beim FoRum, das im Film das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen ist. © Servus TV/Sebastian Marko

Und weil's gar so schön ist in Tirol wurde Garmisch für die Dreharbeiten kurzerhand nach dorthin verlegt. Bis auf wenige von insgesamt 21 Drehtagen surrt die Kamera statt in Bayern in Rum, Hall, Imst, Stans und weiteren Tiroler Destinationen und zeigt das Tourismusland mal von einer etwas anderen Seite: Eine wunderschöne Landschaft, aber eine Architektur, die mit der Geranien geschmückten „Bergdoktor“-Bauernhaus-Idylle so gar nichts gemein hat. Nach dem Motto: Beton vor Berg. „Wir wollen zeigen, wie viele Menschen hier wirklich leben“, sagen die Produzenten Ula Okrojek (Satel) und Karsten Günther (Bavaria Fiction).

TT-Redakteurin Angela Dähling (l.) im Gespräch mit Produzentin Ula Okrojek (Satel). © Servus TV / Sebastian Marko

„Schockverliebt“ in Canal-Baumarkt Imst

Protagonistin Ira Zach (Lavinia Wilson) lebt als Ex-Polizistin in einem Wohnblock, den man in Ostdeutschland „Plattenbau“ nennt und arbeitet in einem Baumarkt mit ebenfalls markanter Architektur. Der Markt steht in Imst und gehört der Familie Canal. „In den Baumarkt waren wir alle schockverliebt! Ein echter Jackpot für uns, weil er Charakter mitbringt“, schwärmt Carsten Günther vom „Retro-Charme“ des Gebäudes. Bei laufendem Geschäftsbetrieb unter der Woche drehen zu können, sei zudem nicht überall möglich, ergänzt Ula Okrojek. In einer stillgelegten Druckerei im Haller Gewerbegebiet hat die Filmcrew ihr Headquarter zwischen Transportfirmen gefunden. Das Obergeschoss wurde in ein „Kommissariat“ und damit als weitere Dreh-Location umfunktioniert.

Lavinia Wilson erzählte in Rum von ihren Erlebnissen in Tirol und ihrer Rolle als frustrierte Ex-Kommissarin. © Servus TV / Sebastian Marko

Im Konflikt mit der Alpenidylle steht auch Hauptdarstellerin Lavinia Wilson in ihrer Rolle als leicht aggressive und ziemlich erschöpfte Ex-Polizistin Ira Zach, denn die mag die heimatlichen Berge überhaupt nicht. „Lieber mit dem Hintern im Wasser als mit den Füßen am Berg“, ist das Motto der leidenschaftlichen Fliegenfischerin, die in schwarzer Lederkluft dem Baumarkt-Muff entkommen will.

Sexy Tiroler Dialekt

So gar nicht dem gängigen Klischee einer zähen Ermittlerin entspricht auch Jungkommissarin Daphne. Pastellfarbener Girlie-Look, perfekt geschminkt und stolz auf ihre langen rosa Kunstnägel – an Schauspielerin Philine Schmölzer haben Maske (Verena Morocuti) und Kostüm (Caterina Czepek) ganze Arbeit geleistet.

Philine Schmölzer spielt Jung-Kommissar Daphne Meindl, die im Girlie-Look und mit langen Kunstnägeln auf Mördersuche geht. © Servus TV / Sebastian Marko

Schauspieler Michael Kranz und Produzent Karsten Günther (r.). © ServusTV/Sebastian Marko

Lavinia Wilson und Philine Schmölzer sind gut drauf an diesem herrlich sonnigen Drehtag in Rum, und sie schwärmen von Tirol. Schmölzer ganz besonders vom Tiroler Dialekt. „Für mich ist das der sexieste Dialekt Österreichs“, sagt die in Berlin lebende Villacherin. Erst einmal war sie bisher in Tirol: „Da habe ich im Zillertal ein tolles Auto gekauft“, erzählt sie lachend. Lavinia, deren Großeltern aus Garmisch stammen, verbindet viele Jugend-Erinnerungen mit Fieberbrunn. „Meine Eltern hatten auf einem Bauernhof dort eine kleine Wohnung unterm Giebeldach gehabt“, sagt sie und dass sie mit der Fieberbrunner Familie noch immer in Kontakt sei.

Wirbel um Wolf und tote Schafe

Michael Kranz darf als „Kommissar Wamsler“ auch als Filmfigur Tirol und die Berge lieben. Privat hat der Schauspieler und Dokumentarfilmer jetzt sogar beschlossen, sein nächstes Filmprojekt in Tirol umzusetzen. „Es geht um die Tiroler Sagenwelt“, verrät der gebürtige Schwabe. Und Regisseurin Saralisa Volm verbindet mit Tirol schöne Erinnerungen an Skiurlaube im Zillertal und im Stubaital.

Michael Kranz und Regisseurin Saralisa Volm, die die Motive und Rollen von Anfang an mitentwickelt hat. © Servus TV/Sebastian Marko

Genug der Schwärmerei, denn in „An der Grenze“ ist Schluss mit der Tiroler Idylle. Da sorgen tote Schafe und ein Wolf für Aufruhr und Demonstrationen: Naturschutz versus Landwirtschaft. „Es geht uns auch darum, die Ambivalenz dieses Themas zu vermitteln, mit dem Ziel, dass man Verständnis für die Gegenseite aufbringt“, sagt Lavinia Wilson. Die Auseinandersetzung mit aktuellen und politischen Themen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet steht nämlich im Fokus des Krimis, aus dem möglicherweise eine Krimiserie wird.

Krimi-Serie ist Wunsch

Ob dieser Wunsch wahr werden werde, hänge von den Zuschauerzahlen ab, erklären die Produzenten. An Story-Ideen für eine Fortsetzung mangelt es jedenfalls nicht. Cine Tirol würde das begrüßen, auch mit dem Verweis auf den hohen wirtschaftlichen Effekt. „Für die Zeit des Drehs wohnt die ganze Crew hier in Tirol, zudem arbeiten zahlreiche Tiroler durch unser Netzwerk der Tiroler Filmschaffenden an solchen Produktionen mit“, verdeutlicht Angelika Pagitz.

Komparsen aus Tirol und Umgebung kamen bei der Demo-Szene als Wolfsbefürworter zum Einsatz. © Dähling

Regisseurin Saralisa Volm ist es neben dem spannenden Inhalt des Projektes auch wichtig, dass mehr Frauen in der von Männern dominierten Filmwelt Fuß fassen können. „Deshalb schreiben wir etwa kleine Rollen wie Briefträger oder Arzt immer Geschlechts-offen aus, denn beides können schließlich auch Frauen sein.“

Wann der 88-minütige Krimi „An der Grenze“ ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Aber es werde an einem Samstag um 20.15 Uhr sein.