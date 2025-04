Band meldete sich mit emotionalem Posting: Musiker Clem Burke ist tot

Clement „Clem“ Burke ist am Sonntag an den Folgen seiner schweren Erkrankung gestorben. Der Drummer galt als „Herzschlag“ der in den 70er und 80er Jahren erfolgreichen Band „Blondie“.

Er arbeitete mit zahlreichen Musik-Legenden wie Bob Dylan, den Ramones und Eurythmics zusammen und feierte mit seinen Bandkollegen von „Blondie“ in den 70er und 80er Jahren weltweite Erfolge. Nun ist der langjährige Schlagzeuger Clem Burke im Alter von 70 Jahren gestorben. Burke habe den „Kampf mit dem Krebs“ verloren, schrieb die Gruppe am Montag im Onlinedienst Instagram. Burke sei nicht nur ein Schlagzeuger, sondern „der Herzschlag von Blondie“ gewesen.

„Sein Talent, seine Energie und Leidenschaft für die Musik waren unübertroffen und sein Beitrag zu unserem Sound und unserem Erfolg ist unermesslich“, hieß es in der Erklärung weiter. Sein Einfluss gehe weit über Blondie hinaus. Er wurde von der Zeitschrift Rolling Stone 2016 als einer der größten schlagzeuger aller eiten gelistet.

New Wave

Der im US-Ostküstenstaat New Jersey geborene Burke trat Blondie im Jahr 1975 kurz nach Gründung der Band durch Sängerin Debbie Harry und Gitarrist Chris Stein bei und trug zu jedem Album der Band bei. Blondie wurden mit Hits wie „Heart of Glass“ und „Call Me“ weltweit bekannt und gelten als eine der wichtigsten Bands der New Wave der späten 70er- und frühen 80er-Jahre.