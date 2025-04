E-Bikerin bei Kollision mit Auto in Ebbs schwer verletzt

Ebbs – An einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Ebbs kam es am Montagvormittag zu einem schweren Unfall. Gegen 8.40 Uhr fuhr eine 65-Jährige mit ihrem E-Bike von Niederndorf in Richtung Kufstein, während ein 45-jähriger Autolenker Richtung Wildbichlerstraße (B175) unterwegs war.