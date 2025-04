36-jähriger Fußgänger in Hall von einparkendem Auto erfasst und schwer verletzt

Hall in Tirol – Am Montag wurde ein 36-jähriger Mann in Hall von einem Auto touchiert. Die Autolenkerin, eine 60-jährige Frau, fuhr gegen 11.40 Uhr mit ihrem Fahrzeug in eine Hauseinfahrt im Bereich Stadtgraben. Plötzlich bemerkte sie einen Widerstand am rechten Hinterreifen, berichtet die Polizei.