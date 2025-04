Eine Spielplatz-Tour mit der Expertin durch Tirol: Abenteuer für Klein und Groß

Ob Geheimspielplatz, Boulderwand auf dem Autobahntunnel oder Planetenwanderweg – Tirol hat einiges zu bieten. Ilze Priol nimmt ihre Follower auf ihrem Instagramkanal kinder.unternehmungen.tirol auf eine besondere Entdeckungsreise mit.

Mit Schaufel und Kübel bewaffnet stehen wir vor der Einfahrt zu einem öffentlichen Parkplatz in der Innsbrucker Fallmerayerstraße. Die Sonne scheint vom Himmel, ein paar Vögel zwitschern. In diesem Teil der Stadt ist es an diesem Sonntag ungewohnt ruhig.

„Was machen wir hier?“, fragt mein Sohn, der mich etwas fester an der Hand packt. „Wir gehen auf den Spielplatz“, antworte ich. Der Tonfall verrät, dass ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob diese Entdeckungs-Tour von Erfolg gekrönt sein wird. Nach einem kurzen Spaziergang über den besagten Parkplatz, an einer Tiefgarageneinfahrt und einem Hochhaus vorbei, erhellen sich aber unsere Mienen.

Im Hinterhof versteckt liegt der Spielplatz Servitenkloster. Mit Rutsche, Kletterwand, Sandkiste und allem, was das Kinderherz begehrt. Das Highlight: Eine Hühnerschar, die neugierig am Zaun entlangwandert und aufgeregt gackert. Es folgt ein abwechslungsreicher Nachmittag mit ebenso viel Bewegung und Sonne. Der Tag bleibt als Abenteuer bei Klein und Groß in Erinnerung.

Der Kloster-Spielplatz ist einer von vielen Geheimtipps von Ilze Priol. Die zweifache Mutter erkundet mit Tochter Valentina und Sohn Jonas landauf, landab Spielplätze, Museen und andere Ausflugsziele für Familien. Ihre Erfahrungen teilt die 32-Jährige auf ihrem Instagramkanal kinder.unternehmungen.tirol.

Die Idee dazu sei ihr in der Karenz gekommen. „Mir hat das einfach gefehlt. Eine Seite, auf der ich mehrere Angebote gleichzeitig finde“, erzählt Priol. Damit war sie anscheinend nicht alleine. Aktuell weist ihr Kanal über 3300 Follower aus. Tendenz steigend. Dabei ist die Seite erst seit Oktober online.

Wenn man alleine mit kleinen Kindern unterwegs ist und nicht weiß, was einen erwartet, sind Ausflüge oft schwierig. Ilze Priol, Content Creoterin

„Tirol hat unfassbar schöne Spielplätze“, schwärmt die Innsbruckerin. Mit ihrem Angebot möchte sie anderen Eltern helfen. Es gehe auch darum, Hemmungen zu nehmen. „Wenn man alleine mit kleinen Kindern unterwegs ist und nicht weiß, was einen erwartet, sind Ausflüge oft schwierig“, spricht Priol aus Erfahrung. Bis zu 20.000 Mal wurden und werden ihre kurzen Videobeiträge geklickt. In der Caption erfährt man auch, für welche Altersklasse der Spielplatz oder das Ausflugsziel geeignet ist.