Streit im Bus endete mit Ohrfeige: Kufsteiner Polizei sucht nach Jugendlicher

Kufstein – Eine Auseinandersetzung in einem VVT-Bus in Kufstein endete Dienstagfrüh mit einer Ohrfeige. Es war gegen 7.40 Uhr, der voll besetzte Bus der Linie 2 war in der Meraner Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als es laut Polizei zwischen einem 66-Jährigen und einer Jugendlichen zu einem Streit kam. Das unbekannte Mädchen soll – so die Angaben des Mannes – dem Älteren die Ohrfeige verpasst haben. Er sei dabei leicht verletzt worden.