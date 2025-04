Arbeitsunfall in Wörgl: 48-Jähriger von Stapler erwischt

Mit einem Stapler ist ein 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger am Dienstag in einem Lager in Wörgl einem 48-jährigen Ungarn über den Fuß gefahren. Der 24-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit dem Gefährt in der Halle unterwegs, als das Unglück passierte. Um den Fuß des Mannes zu befreien, musste der Stapler angehoben werden, berichtet die Polizei.