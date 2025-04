Österreichische Juden in Ungarn auf Raststätte attackiert, zwei Festnahmen

Budapest/Wien – Ein österreichisches Geschwisterpaar ist wegen seines jüdischen Glaubens von zwei rumänischen Staatsbürgern in Ungarn angegriffen worden. Das teilte die ungarischen Polizei am Dienstag mit. Nach der Attacke auf einer Autobahnraststätte seien die 30- und 47-jährigen Rumänen in Gewahrsam genommen worden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Männer eingeleitet.