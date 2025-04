Tennisclub Landeck lädt Kids zum sportlichen Spaßtag ein

Von Tennis-Hockey bis zum Tennis-Parcours: Am 27. April dreht sich in Landeck alles um den kleinen gelben Ball.

Der Tennisclub Landeck veranstaltet am Sonntag, dem 27. April, ein aufregendes Event für Kinder. Von 9 bis etwa 13 Uhr können junge Teilnehmer, unabhängig von ihren Tenniskenntnissen, an einer Vielzahl von sportlichen Aktivitäten teilnehmen. Unter anderem stehen Speed-Tennis, Tennis-Hockey, Tennis-Parcours, Freestyle-Tennis und Fußball-Tennis am Programm.