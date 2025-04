Durch Schacht in Keller gestürzt: 75-Jährige in Wörgler Rohbau schwer verletzt

Eine 75-Jährige wurde am Dienstag bei Aufräumarbeiten in einem Rohbau in Wörgl schwer verletzt. Die Frau entfernte beim Zusammenkehren ein Schalungsbrett bei einem offenen Schacht und übersah die Öffnung. Sie stürzte daraufhin rund 2,5 Meter auf den Betonboden des Kellers, teilte die Polizei mit.