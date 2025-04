Prinz Harry in London: Warum der verstoßene britische Prinz heimkehrt

Prinz Harry erschien am Dienstag persönlich am Berufungsgericht in London. Der in den USA lebende britische Royal streitet mit dem Innenministrium, ob sein Sicherheitsstatus wieder hinaufgestuft wird.

Prinz Harry (40) ist wegen einer Gerichtsverhandlung in London. Der jüngere Sohn von König Charles III. (76) streitet mit dem britischen Innenministerium um seine Sicherheitsvorkehrungen. Dienstagfrüh erschien er persönlich am Berufungsgericht, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Im Kern geht es darum, ob der in den USA lebende Harry ein Anrecht auf dieselben Schutzmaßnahmen hat wie der Rest der königlichen Familie, wenn er in seine alte Heimat Großbritannien reist.

Royale Pflichten niedergelegt

Harry wollte eine Entscheidung des zuständigen Ausschusses aufheben lassen. Dieser hatte seinen Sicherheitsstatus herabgestuft, nachdem er 2020 seine royalen Pflichten niedergelegt hatte. Im vergangenen Jahr wies ein Richter Harrys Forderung allerdings ab und urteilte, dass die Entscheidung weder rechtswidrig noch „irrational“ sei und keine verfahrenstechnische Ungerechtigkeit vorliege. Gegen die Entscheidung des High Court will Harry nun vorgehen.

Einst repräsentierten Harry und Megan hier mit der mittlerweile verstorbenen Queen Elizabeth die britische Krone, wie hier 2018 beim Pferderennen in Ascot. © Imago, Soge

Harry besorgt um seine Familie

Harry hatte sich mit seiner Frau Herzogin Meghan (43) vor fünf Jahren aus dem Königshaus zurückgezogen. Die beiden leben mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien. Das Innenministerium hatte in dem Streit geltend gemacht, Harry erhalte maßgeschneiderte Vorkehrungen. Harrys Anwältin warf dem Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures dagegen vor, es habe seine Entscheidung, ihrem Mandanten geringeren Schutz zu gewähren, auf Grundlage einer unzureichenden Sicherheitsanalyse getroffen. Dadurch seien auch Harrys Kinder in Großbritannien nicht ausreichend geschützt.

Seit Harry und Megan ein TV-Interview gaben, in dem sie mit den Royals abrechneten und Harry seine Biografie „Spare“ zu Deutsch „Reserve“ herausgab, herrscht Eiszeit. © Jens Kalaene

Verhältnis zur Familie zerrüttet