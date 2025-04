20 Menschen sind bei einem Brand in einem Pflegeheim in Nordchina ums Leben gekommen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch. Weitere Personen, die in dem Heim in der Stadt Chengde untergebracht waren, wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand ist bisher unklar und soll untersucht werden.