Auto mit Mann und zwei Kindern in Elbigenalp frontal in Bachbett eingestochen

Dienstagnachmittag kam es in Elbigenalp zu einem Unfall in Folge eines Überholmanövers, wobei ein Auto frontal in ein Bachbett einstach. Dabei wurde ein zehnjähriges Mädchen verletzt.

Das Fahrzeug des 36-Jährigen wurde in ein angrenzendes Bachbett geschleudert und stach mit der Fahrzeugfront ein. Der Mann war zum Unfallzeitpunkt mit seinem 16-jährigen Sohn am Beifahrersitz und seiner zehn Jahre alten Tochter am Rücksitz unterwegs. Am Fahrzeug hatten die Airbags ausgelöst. Das Mädchen musste von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Reutte verbracht werden, der 16-Jährige und die beiden Unfalllenker blieben unverletzt. (TT.com)