Skizubehör von Recyclinghof in Sölden entwendet: Diebesgut bei Kontrolle sichergestellt

Bei einer routinemäßigen Überprüfung eines Autotransporters stellte eine Polizeistreife am Dienstag Diebesgut sicher. Die Beamten entdeckten gegen 16 Uhr eine größere Anzahl an Schiern, Schischuhen und Schihelmen in gebrauchtem Zustand fest.

Bei Nachforschungen ergab sich, dass zumindest ein Teil davon in einem Sportgeschäft in Sölden aussortiert, am Recyclinghof abgegeben und dort von einem 54 Jahre alten Mann wieder eingesammelt worden war. Dieser soll die Ware dann an den Fahrzeuglenker, einen 36-Jährigen, verkauft haben.