Alkohol am Steuer: Frau krachte in Ischgl in Kreisverkehr

Am frühen Mittwochmorgen musste die Rettung in Ischgl zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Eine 44-Jährige war gegen 2.15 Uhr mit einem Pkw auf der Paznauntalstraße talauswärts gefahren. Schließlich prallte sie – wohl wegen seiner starken Alkoholisierung – gegen einen dortigen Kreisverkehr.

Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Zams gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeige an die BH Landeck wird erstattet. (TT.com)