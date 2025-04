Die Jugend von heute ist faul und unzufrieden? Nein, ganz im Gegenteil!

„Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos und faul.“ Dieser Satz könnte von einem heutigen Pensionisten stammen. Aber falsch gedacht, er wurde vor rund 3000 Jahren in Babylon in eine Tontafel geschrieben. Die Konflikte der Generationen sind kein neues Phänomen.

Dass die „GenZ“ faul sei, widerlegt nun eine große Jugendstudie des Radiosenders Ö3. Denn die 28.000 befragten 16- bis 25-Jährigen sind sich einig darüber, was in ihrem Berufsleben zählt: Für 80 Prozent der jungen Menschen ist es selbstverständlich, Vollzeit zu arbeiten. Ganz oben auf der Liste stehen ein sicherer Arbeitsplatz, eine sinnvolle Tätigkeit, arbeiten auf Augenhöhe und arbeiten im Team – für jeweils rund 75 Prozent ist dies sehr wichtig.

86 Prozent der 16- bis 25-Jährigen sind trotz Krisen und zunehmender Unsicherheit mit ihrem Leben zufrieden. Mit ihrer Ausbildung oder Arbeit sind es 78 Prozent. Für fast zwei Drittel (63 Prozent) ist der Lehrplan in der Schule jedoch zu voll und weltfremd.

Die vergangenen Jahre haben Spuren bei der GenZ hinterlassen: Jede oder jeder Vierte berichtet von einer schlechten psychischen Verfassung. Die jungen Menschen sehen sich dabei allerdings weniger als früher auf sich allein gestellt. Konfrontiert mit psychischen Problemen, würde die Mehrzahl (69 Prozent) nicht zögern, Unterstützung und Hilfe zu suchen. Die ersten Ansprechpartner wären in diesem Fall Eltern und Freundinnen und Freunde. Die Bedeutung von sozialen Beziehungen spiegelt sich auch in der Freizeit der GenZ wider, berichtete Ö3. 90 Prozent verbringen diese gerne mit Freunden, ähnlich viele mit ihren Familien (87 Prozent) und rund die Hälfte der 16- bis 25-Jährigen ist in einem Verein aktiv.