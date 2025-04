„Ich mach's“: Ex-Umweltministerin Gewessler will Grünen-Chefin werden

Wien –Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler bewirbt sich um die Nachfolge von Werner Kogler als Parteichefin der österreichischen Grünen. „Ich mach's. Ich kandidiere als Bundessprecherin der Grünen“, sagte sie in einer am Mittwoch via Social Media verbreiteten Videobotschaft. Die ehemalige Klimaschutzministerin gilt schon länger als Favoritin für den Posten, über den die Partei am 29. Juni abstimmen wird.

In ihrem kurzen Statement, das bereits am Vortag angekündigt worden war, stellte Gewessler mit ihr an der Spitze „eine grüne Partei an der Seite der Menschen“ in Aussicht. Sie wolle um eine bessere Welt kämpfen, und die gemeinsame Rettung der Welt sei auch das Anliegen der Grünen.