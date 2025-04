Wald oberhalb der Rochuskapelle in Biberwier stand in Flammen

Rund 50 Meter oberhalb der Rochuskapelle in Biberwier standen am Dienstag Teile des Waldes in Flammen. Laut Polizei brannte es gegen 19 Uhr auf einer Fläche von 30 mal 8 Metern. Die Freiwillige Feuerwehr Biberwier konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und bis gegen 19.35 Uhr löschen.