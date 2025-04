So bekommt man mehr Geld: Leitfaden für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung

Hannes Klausner hat in Innsbruck BWL mit Schwerpunkt Personal studiert und im Jahr 2015 gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth impetus, ein Personalberatungsunternehmen in Kitzbühel, gegründet. Seitdem haben die beiden über 200 Unternehmen im Bereich Recruiting unterstützt. Daraus und aus insgesamt über 2500 Gesprächen mit Kandidatinnen und Kandidaten konnten sie Einblicke in unterschiedliche Jobs und Unternehmen gewinnen – gerade auch was das Thema Gehalt betrifft. Im Laufe der Zeit hat Klausner gelernt, dass es in der Kommunikation – vor allem auch bei heiklen Themen wie Gehaltsverhandlungen – wichtig ist, sich mit dem Thema Persönlichkeit zu beschäftigen, um optimal vorbereitet in Gespräche zu gehen.