Kultiges Seilrennen in Hochfügen geht Sonntag in die 59. Runde

Fügenberg – Das Hochfügener Seilrennen, ein Kult-Event für Skibegeisterte und kreative Köpfe, geht in die 59. Runde. Am 13. April versammelt sich die Skigemeinde erneut in Hochfügen, um mit Teamgeist und ausgelassener Stimmung die ablaufende Skisaison zu feiern. Ab 09.30 Uhr geht es auf der Piste Waidoffen 11 los. Das Rennen ist mehr als ein sportlicher Wettkampf – es ist ein Fest für die ganze Familie, mit Musik, Kulinarik und guter Laune.