Sexuelle Belästigung: Verfahren gegen Sänger Marc Terenzi eingestellt

Das Verfahren gegen den Sänger und ehemaligen RTL-Dschungelkönig Marc Terenzi (46) wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung einer Jugendlichen ist endgültig eingestellt worden. Voraussetzung war die Zahlung in Höhe von 1500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Borna in Deutschland am Dienstag auf Anfrage sagte.