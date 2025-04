Dachstuhl von Kramsacher Gasthof in Brand: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Der Dachstuhl des Gasthofs Gappen in Kramsach steht in Brand. Fünf Feuerwehren aus der Umgebung sind derzeit im Einsatz. Über verletzte Personen ist nichts bekannt.

Großalarm in Kramsach: Beim Gasthof Gappen geriet am Mittwochnachmittag der Dachstuhl in Brand. „Die Erstmeldung über das Feuer ging um 16.18 Uhr bei uns ein“, teilte die Leitstelle Tirol mit.