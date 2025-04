SchülerInnen der LLA Lienz verkaufen ihre Produkte auf dem Stadtmarkt

Am 11. und 12. April bieten die Jugendlichen die Produkte am Lienzer Stadtmarkt an. Die Schwerpunkte liegen auf Milch- und Fleisch-/Wurstprodukten sowie Backwaren. Neu im Sortiment ist der selbst angebaute Buchweizen. Als beliebtes Schmankerl wird der selbstproduzierte Leberkäse verkauft, der in verschiedenen Sorten zu haben ist.