Regierung verschärft: Zum Arbeitslosengeld darf man nichts mehr dazuverdienen

Regierung will raschere Rückkehr von Menschen in den Arbeitsmarkt. Langzeitarbeitslose sind von verschärften Maßnahmen ausgenommen

Wien – Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sprach von Anreizen im Sozialsystem. Gemeint waren Verschärfungen für Arbeitslose. Denn die Möglichkeit, geringfügig zum Arbeitslosengeld dazuzuverdienen, wird großteils abgeschafft. Dies sei „leistungsfeindlich“, sagt der Wirtschaftsminister. Er will so dafür sorgen, dass man möglichst rasch wieder in den Arbeitsmarkt kommt.