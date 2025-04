Lewandowski gnadenlos: Barcelona zerlegte Dortmund im CL-Viertelfinale

Der FC Barcelona steht mit eineinhalb Beinen im Halbfinale der Champions League. Raphinha (25.), Robert Lewandowski (48., 66.) und Lamine Yamal (77.) sorgten am Mittwoch im Viertelfinalhinspiel gegen Borussia Dortmund für eine 4:0-(1:0)-Heimgala, die den Katalanen am kommenden Dienstag im Ruhrpott zum haushohen Favoriten macht. Auch PSG schuf sich eine gute Ausgangslage, setzte sich ebenfalls zuhause gegen Aston Villa mit 3:1 (1:1) durch.

Der äußerst druckvoll startende FC Barcelona ließ vor Heimkulisse von Beginn an keinen Zweifel an seinen Triple-Absichten erkennen. Zweimal war Lamine Yamal dem 1:0 nah, Tormann Gregor Kobel (6.) bzw. der extrem spitze Winkel (vorbei/8.) verhinderten dieses vorerst. Es sollte nicht nach einer der zahlreichen Barca-Kombinationen, sondern infolge eines Freistoßes fallen. Raphina drückte den Ball schließlich ins Tor, das Spielgerät wäre aber ohnehin über die Linie gegangen.

Der BVB, der aktuell ohne den am Knie verletzten Marcel Sabitzer auskommen muss, hatte just danach seine beste Phase. Serhou Guirassy schlug in guter Position aber nur ein Luftloch (35.), zwang dann immerhin Wojciech Szczesny zum Eingreifen (41.) und ließ noch vor der Pause das Außennetz erzittern (45.+1). Die Blaugrana nahmen in der zweiten Hälfte aber ihren alten Rhythmus auf und jubelten schnell durch Lewandowski.