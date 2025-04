221 Tote nach Disco-Unglück in Dominikanischer Republik

Nach dem Einsturz des Dachs eines Nachtclubs in der Dominikanischen Republik ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 220 gestiegen, und es gibt praktisch keine Hoffnung mehr auf Überlebende. Bisher seien 221 Tote gezählt worden, sagte Rettungsdienstchef Juan Manuel Méndez am Donnerstag. 189 Menschen wurden lebend aus den Trümmern geborgen. Zuvor hatten die Rettungskräfte erklärt, die Suche nach weiteren Überlebenden sei mittlerweile aussichtslos und daher eingestellt worden.

Das Dach der beliebten Disco "Jet Set" in der Hauptstadt Santo Domingo war Dienstagfrüh eingestürzt. Auf Luftbildern vom Unglücksort ist zu sehen, dass am früheren Standort des riesigen Clubs nun ein großes Loch klafft. Eine Überlebende sagte im dominikanischen Fernsehen, sie sei aus dem Lokal geflohen, als von oben Staub in ihren Drink gerieselt sei und dann ein herabstürzender Stein ihren Tisch zertrümmert habe.