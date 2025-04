Oppositionsführer will Südkoreas Präsident werden

Der südkoreanische Oppositionsführer Lee Jae Myung hat seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten angekündigt. In einem am Donnerstag veröffentlichten Video versprach Lee, die wirtschaftliche Polarisierung zu beseitigen, die seiner Meinung nach eine der Hauptursachen für die sozialen Konflikte in Südkorea ist. Lee sagte zudem, er werde auf Regierungsebene umfangreiche Investitionen in Technologie und Talententwicklung vorantreiben, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.