Jenbacher Energielösungen weltweit auf Wachstumskurs

Die Nachfrage nach flexiblen, resilienten und wirtschaftlichen Energielösungen ist so groß wie nie zuvor. So wird zum Beispiel ein Ersatz für die aus Gründen des Klimaschutzes beendete Stromerzeugung aus Kohle benötigt. Da Windkraft und Solarenergie nicht immer verfügbar sind, schaffen sie das nicht allein. Es braucht alternative Stromlieferanten, die jederzeit flexibel einspringen können. Hinzu kommt, dass der Strombedarf stetig steigt: Die wachsende E-Mobilität, der stark zunehmende Einsatz von Wärmepumpen und der durch den rasant wachsenden Einsatz von KI ausgelöste Boom bei Rechenzentren stellen unsere Energielandschaft vor ganz neue, große Herausforderungen.

Mit dem stark steigenden Anteil erneuerbarer Energien wird unser Energiesystem immer komplexer. Strom aus Wind und Sonne kann den Bedarf nicht immer zur Gänze decken und fällt bei Flaute oder bedecktem Himmel mitunter auch ganz aus. Um auch dann die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten und große Netzausfälle zu verhindern, bieten sich modulare, flexible motorenbasierte Gaskraftwerke an. Denn sie können bei Bedarf rasch und flexibel den benötigten Strom liefern. Mit ihren Jenbacher Motoren und Kraft-Wärme-Kopplungen (KWK) verfügt die INNIO Group über genau die richtige Technologie dafür. Als Pionier grüner Technologien mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Stromerzeugung ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Tirol ein bewährter Partner von Unternehmen und Gemeinden in aller Welt. Jenbacher Energielösungen ermöglichen die Eigenversorgung mit Strom und Wärme und verhelfen ihren Betreiber:innen damit zu Versorgungssicherheit – heute noch mit Erdgas, in Zukunft auch mit Wasserstoff und Ammoniak.