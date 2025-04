Natur wacht auf, Mensch ist müde

Müdigkeit, auch und vor allem untertags, weniger erholsamer Schlaf, innere Unruhe, Antriebslosigkeit, veränderter Appetit – so geht es vielen im Frühling. Speziell in Kombination mit der Umstellung auf die Sommerzeit hat man das Gefühl, man sei irgendwie aus dem Gleichgewicht. Doch wie objektiv bzw. medizinisch nachweisbar ist dieses weit verbreitete subjektive Empfinden? „Medizinisch betrachtet ist die Suppe relativ dünn“, schickt David Vill, Endokrinologe und Belegarzt im Privatklinikum Hochrum, voraus. Müdigkeit und Antriebslosigkeit in Verbindung mit dem Jahreszeitenwechsel seien im Labor schwer bzw. nicht zu messen. Zudem seien psychische Symptome eher individuell und komplex. Eine harte medizinische Diagnose ist „Frühjahrsmüdigkeit“ also nicht. Das heißt aber nicht, dass es keine empirische Grundlage gibt. Denn, betont der Mediziner, breit erforscht und anerkannt ist das Zusammenspiel von natürlichem Licht und den beiden Hormonen bzw. Botenstoffen Melatonin und Serotonin.

Frischluft und Sonne: Wer zu Frühlingsbeginn nicht ganz auf der Höhe ist, tritt diesem Gemütszustand am besten draußen entgegen – ein ausgiebiger Spaziergang oder Sport im Freien heben die Stimmung (und den Serotoninspiegel – siehe Artikel oben). An Sonnenschutz denken! Gut essen, genug trinken: frisches Gemüse und Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte wie Linsen, Nüsse, gute Proteine und genug trinken – mindestens eineinhalb Liter. Heiß und kalt: Wechselduschen bringen den Kreislauf bei Abgeschlagenheit in Schwung – sie fördern die Durchblutung und verhindern, dass der Blutdruck zu stark sinkt.

Gerade in diesem Zeitraum, während der Körper unter anderem weniger Melatonin und mehr Serotonin produziert und unser natürlicher Biorhythmus mit der Zeitumstellung ringt, ist es also normal, wenn man sich müde oder erschöpft fühlt. Unterstützen kann man Körper und Gemüt in dieser Phase durch einen ausgewogenen Lebensstil. In Bezug auf die Müdigkeit rät der Experte: „Nicht nachgeben! Stattdessen raus an die frische Luft, Sonne tanken und aktiv sein. Wenn wir untertags schlafen, schlafen wir in der Nacht schlechter.“ Wovon David Vill abrät, zumindest ohne vorherige medizinische Abklärung, sind Supplemente wie Vitamin D: „Ein gesunder Mensch in unseren Breitengraden hat keine Mängel. Auch nicht im oder nach dem Winter.“ Prinzipiell gelte aber: im Zweifel zum Arzt. „Wenn sich die Müdigkeit hält, speziell wenn man eine ‚bleierne‘, also sehr intensive Müdigkeit über Wochen verspürt, sollte man sich mit seinem Hausarzt besprechen“, empfiehlt er.