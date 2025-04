Frosch im Wassertropfen: Amphibienforschung begeistert Tirol

Tiroler Forschende entdecken mit Hilfe der Bevölkerung heimische Amphibienarten in Wasserproben.

Innsbruck - Ein Jahr nach dem Start des Projekts "Frosch im Wassertropfen" präsentiert die Universität Innsbruck beeindruckende Ergebnisse. Dank der Unterstützung des Landes Tirol mit über 25.000 Euro konnten 120 Wasserproben in Tirol untersucht werden. Dabei wurden zehn der 21 in Österreich heimischen Amphibienarten im Bundesland nachgewiesen.

Tirols Naturschutzlandesrat René Zumtobel zeigt sich begeistert von der Bürgerbeteiligung: "Mich begeistert dieses Projekt, weil die Tirolerinnen und Tiroler sich aktiv an der Forschung beteiligen konnten. 240 Menschen haben sich vergangenes Jahr beworben, um im heimischen Gartenteich oder einem Gewässer in ihrer Nähe eine Probe zu entnehmen. Insgesamt 120 wurden ausgewählt. Somit konnten interessierte Laiinnen und Laien sich an der Forschung beteiligen." Die hohe Rücklaufquote von 97 Prozent der Probenkits unterstreicht den Erfolg der Aktion. Schulen, Naturparks und Vereine beteiligten sich ebenfalls, um auch weniger bekannte Gewässer zu erforschen.