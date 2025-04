Bewohner von Sydney in Alarmbereitschaft wegen Riesenschlange

Ob tosende Brandung, Krokodile oder Haie – die Australier sind es gewohnt, ihre Augen offen zu halten: Nun sind Bewohner eines küstennahen Vororts von Sydney aufgefordert worden, sich vor einer ausgebüxten exotischen Schlange in Acht zu nehmen. Die Behörden erklärten am Donnerstag, sie seien alarmiert worden, weil an der Küste des Vororts Sylvania eine Boa constrictor gesichtet worden sei. Woher die Schlange stammt, ist bisher unklar.

„Bitte nähern Sie sich dem Tier nicht“, hieß es in einer Mitteilung. „Wenn es sicher ist, fotografieren Sie die Schlange und kontaktieren Sie uns, sodass wir versuchen, die Schlange zu finden und zu fangen.“ Das Tier sei in Australien nicht heimisch und es bestehe ein „sehr hohes Risiko“, dass sich Populationen in verschiedenen Umgebungen im Bundesstaat New South Wales sowie in ganz Australien bildeten, erklärte die Behörde weiter.