Der Arzt aus der Hosentasche

Ob Bankgeschäfte oder Einkaufen – alles wird via Smartphone erledigt. Da überrascht es nicht, dass Apps auch Krankheiten erkennen. Die Schrittlänge etwa weist auf Parkinson hin – oder gibt Entwarnung.

Er sitzt in unserer Tasche, lauert und notiert. Der virtuelle Spion, dem kleinste Änderungen unserer Gewohnheiten auffallen. Variiert unsere Schrittlänge? Die Kommunikation? Der Puls? Die Stimme? Selbst die Präzision, mit der wir die Buchstaben der Tastatur treffen, entgeht dem Smartphone nicht. Manche Handys begleiten den Besitzer sogar bis in den Schlaf und registrieren dessen Schlafphasen.

Variieren neuerdings Druckstärke, Tempo oder Zahl der Fehler beim Tippen, könnten das Indikatoren für eine nahende Parkinson-Diagnose sein. Bei dieser Krankheit verkürzt sich etwa die Schrittlänge – was weder Patienten in spe noch Angehörigen auffallen dürfte, das Handy wittert jedoch vorab, ob sich ein Krankheitsbild entwickelt.

GPS-Handydaten wiederum geben Auskunft darüber, wie es um Früherkennung und Verlauf von Alzheimer steht. Teilnehmer einer Schnitzeljagd, die an einer Beeinträchtigung ihrer geistigen Leistungsfähigkeit litten, hielten öfter an, um sich zu orientieren, als gesunde Schnitzeljäger. Diese Symptomatik ist ein bekannter Risikofaktor für Demenz.

Grund genug für die Stiftung Warentest, sich der Diagnose via Smartphone anzunehmen. Die Tester entwickelten fünf Modellfälle – darunter Symptome eines Bandscheibenvorfalls, einer Angina Pectoris infolge einer Verengung der Herzkranzgefäße und einer Depression. Ein Facharzt und eine Psychotherapeutin bewerteten anschließend die Korrektheit der App-Diagnose.

Wenige Apps, wie „Ada“ und „Symp­tomate“, überzeugten. Die Künstliche Intelligenz der Apps führt den Nutzer durch einen Frageprozess: „Wann treten Rückenschmerzen, Harndrang oder trockener Husten auf, was verstärkt sie? Schwitzt die Person nachts, fühlt sie sich niedergeschlagen oder erschöpft, leidet sie an Appetitlosigkeit?“ Auch Lichtempfindlichkeit oder veränderte Geruchswahrnehmungen könnten Hinweise geben.

Am Ende dieser Recherche steht bei guten Programmen keine in Stein gemeißelte Diagnose. Vielmehr werden Wahrscheinlichkeiten aufgezeigt: „Neun von zehn Personen mit diesen Symptomen haben eine Sehnerventzündung. Aber es gibt auch deutliche Übereinstimmungen mit Patienten, die an einer Netzhautablösung leiden.“