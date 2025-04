40 Jahre ROWA-MOSER – Tirol feiert mit.

Am Donnerstag, 22. Mai 2025, startet das Jubiläum mit einer exklusiven Warm-up-Party als „After-Work“-Event in lockerer Atmosphäre.

Die Unternehmenszentrale in Innsbruck wird gerade noch umfassend umgebaut – mit modernisierten Büroflächen und neu konzipierten Schauräumen über mehreren Etagen. Alles erstrahlt in neuem Glanz und spiegelt den Anspruch wider, Technik erlebbar zu machen und Raum für Austausch, Beratung und gemeinsame Projektentwicklung zu schaffen.

Dass ROWA-MOSER dabei fest in Tirol verwurzelt bleibt, zeigt sich nicht nur am Standort Innsbruck. Als Hersteller von HYXAL Alu-Kabelleitern, Alu-Rohren und Alu-Brüstungskanälen steht das Unternehmen für langlebige Systemlösungen und höchste Qualität.

Das Jubiläumsfest in Innsbruck ist zugleich der Auftakt einer ganzen Festreihe. Im Juni wird in Allhaming weitergefeiert, im September folgen Guntramsdorf und Klagenfurt. Mit dieser Reihe bedankt sich ROWA-MOSER bei allen Wegbegleitern – und blickt zugleich nach vorne. Die Teilnahme an der Veranstaltung in Innsbruck ist nach Anmeldung unter anmeldung.rowa-moser.at möglich.