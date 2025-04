Deutsche und Briten mit weiterer Militärhilfe für Kiew

Deutschland, Großbritannien und rund 40 weitere Staaten haben der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland langfristige Unterstützung zugesagt. "Wir haben heute erhebliche Fortschritte gemacht", sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius zum Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag in Brüssel. Der britische Verteidigungsminister John Healey bestätigte, die Gruppe habe sich auf weitere Hilfen im Wert von insgesamt 21 Milliarden Euro verständigt.