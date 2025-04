Straka verpatzt Masters-Start - Nur auf Platz 87

Sepp Straka ist der Start in die 89. Masters-Auflage im Augusta National Golf Club gründlich misslungen. Der Österreicher spielte am Donnerstag (Ortszeit) eine 78er-Runde und liegt mit 6 über Par im 95 Mann umfassenden Feld nur an der 87. Stelle. Das "Green Jacket" rückte für den Weltranglisten-14. damit gleich zu Beginn in weite Ferne. Gut lief es hingegen für den Engländer Justin Rose, der sich drei Schläge Führung auf ein Trio erarbeitete.