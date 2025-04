Arabische Wüste war immer wieder grün

Noch vor elf Millionen Jahren, davon geht man heute aus, war es im arabischen Raum deutlich feuchter als heute. Dann entwickelte sich ein trockeneres Klima, "ausgelöst durch die zunehmende Abkühlung und die erste Ausbildung der nordhemisphärischen Eisschilde um sechs Millionen Jahren vor heute. Dadurch wurden die Wüstengebiete der Erde größer", sagte der Geologe Alexander Budsky zur APA. Der am Landesmuseum für Kärnten in Klagenfurt tätige Forscher war an der Studie des Max-Planck-Institutes (MPI) für Chemie in Mainz (Deutschland), sein früherer Forschungsstandort, beteiligt.