Geppert – 129 Jahre saubere Energie aus Wasserkraft

Die Geschichte der Firma Geppert begann 1896, als Karl Geppert in Hall in Tirol das Unternehmen gründete. Mit der Vision, Wasserkraft als nachhaltige Energiequelle zu nutzen, entwickelte es sich zu einem führenden Anbieter innovativer Technologien. Durch bahnbrechende Erfindungen von Ing. Josef Geppert und Wilfried Geppert trug das Unternehmen maßgeblich zur Weiterentwicklung der Wasserkraft bei. Unter Mag. Guntram Geppert in vierter Generation expandierte es international. Mit der Gründung der Geppert Hydro GmbH 2023 wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das Unternehmen steht nun unter neuer Führung, bleibt aber weiterhin eng mit der Gesellschafterfamilie Geppert verbunden.