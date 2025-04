Fiegl+Spielberger: Innovation aus Tradition mit Blick in die Zukunft

1927 markiert den Beginn der Erfolgsgeschichte von Fiegl+Spielberger. Anfänglich auf den Bau von Stark- und Schwachstromanlagen ausgerichtet, erweiterte das Unternehmen im Laufe der Jahre sein Portfolio und realisierte zahlreiche Anlagenprojekte. Als führendes Elektrotechnikunternehmen in Westösterreich galt Fiegl+Spielberger lange Zeit als Wegbereiter in technischen Belangen. Vor der Liberalisierung des Telekomsektors in den neunziger Jahren war es sogar das einzige private Unternehmen mit einer Fernmeldelizenz in Österreich. Unter dem Leitgedanken „Innovation aus Tradition“ wurden die Kernkompetenzen kontinuierlich ausgebaut, vertieft und den neuesten Möglichkeiten angepasst. Heute zählt das Unternehmen mit rund 600 Mitarbeitenden – darunter 85 Lehrlingen – und Niederlassungen in Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Niederösterreich und Kärnten zu den führenden Unternehmen in Westösterreich.