Live und unplugged: So war das exklusive Konzert von Edmund bei Life Radio in Innsbruck

Innsbruck – Das Austropop-Duo Edmund aus dem Wienerwald ist es gewohnt, in den großen Hallen des Landes aufzutreten. Am Donnerstag aber konnten einige Tiroler Fans die beiden sympathischen Burschen live und unplugged im kleinen Rahmen bei einem exklusiven Studiokonzert bei Life Radio erleben. Die Tickets dafür gab es nur per Gewinnspiel zu ergattern.