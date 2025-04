Wirtschaftsgebäude fing Feuer: Nächtlicher Brand in Jungholz forderte über 70 Einsatzkräfte

Jungholz – Brandalarm in der Nacht auf Freitag in Jungholz. Wie die Polizei berichtet, ging gegen 0.30 Uhr ein Müllcontainer neben einem Wirtschaftsgebäude in Flammen auf. Das Feuer griff in der Folge auf das Wirtschaftsgebäude über. Die Freiwilligen Feuerwehren Jungholz, Pfronten und Wertach wurden alarmiert und konnten den Brand rasch löschen.