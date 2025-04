Jugendlicher in Kufstein mit Elektroschocker attackiert und zusammengeschlagen

Ein 14-Jähriger wurde am Donnerstag gegen 13.25 Uhr in Kufstein von einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher angegriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde gegen den Betroffenen zunächst ein Elektroschocker eingesetzt. Abschließend schlug und trat die Gruppe auf den am Boden liegenden Teenager ein.