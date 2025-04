Holzmanufaktur Auer: Wo Handwerk auf Vision trifft

Wer das Gebäude der Holzmanufaktur Auer betritt, merkt schnell: Hier entsteht nicht einfach Einrichtung – hier wird Charakter gebaut. Aus Holz, aus Erfahrung, aus Leidenschaft.

Seit über 130 Jahren steht die Familie Auer für exzellentes Tischlerhandwerk – und für eine Haltung, die besonders jene Kunden anspricht, die das Einzigartige suchen. Menschen, die kompromisslose Qualität, Ästhetik und individuelle Lösungen schätzen.

Gegründet im Jahr 1894 im Wipptal, geführt heute in vierter Generation von Thomas Auer, verbindet das Unternehmen Tradition mit Innovationskraft – und hat sich über Jahrzehnte zu einer der erlesensten Adressen für hochwertigen Innenausbau in Westösterreich entwickelt.

Komplexe Projekte. Maßgeschneiderte Lösungen.

Die Holzmanufaktur Auer hat sich auf maßgeschneiderte, anspruchsvolle Projekte spezialisiert – von edlen Privateinrichtungen, über den Ausbau von Schiffen und luxuriöser Yachten, bis hin zu repräsentativen Objekten und Vitrinen für Museen. Das Unternehmen ist bekannt dafür, Projekte umzusetzen, an denen andere scheitern würden – nicht trotz der Herausforderung, sondern gerade deshalb.Dieses Selbstverständnis zeigt sich in jedem Detail, von der ersten Skizze bis zum letzten Schliff. Hier entstehen Unikate, keine Kompromisse.

Technologie trifft Handwerkskultur

Schon beim Betreten der Werkstätte zeigt sich die Philosophie: Zwischen modernsten CNC-Anlagen, digitaler Planung und klassischem Handwerk entstehen maßgefertigte Lösungen, bei denen Design, Funktion und Materialeinsatz im perfekten Gleichgewicht stehen. „Wir kombinieren das Wissen von vier Generationen mit der Innovationskraft von heute“, erklärt Auer. „Dabei ist Technologie für uns kein Selbstzweck – sondern das Werkzeug, um die bestmögliche Umsetzung für unsere Kunden zu erreichen.“

Qualität mit Haltung

Lange galt im Unternehmen der Leitsatz: „Qualität ist einfach zu erzielen – man nehme von allem nur das Beste.“ Und auch wenn sich der Zugang im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, bleibt der Kern derselbe: Höchste Qualität entsteht dort, wo Anspruch und Augenmaß zusammentreffen.„Wir arbeiten mit besten Materialien, wo es Sinn macht – aber Qualität bedeutet für uns mehr als nur Luxus. Sie zeigt sich in der durchdachten Lösung, der nachhaltigen Funktion und der Liebe zum Detail“, betont Auer. Manchmal ist die eleganteste Lösung nicht die teuerste – sondern die klügste.

„Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie etwas Besonderes erwarten – und jemanden suchen, der ihre Vision versteht und sie präzise umsetzt.“ Ing. Thomas Auer , BSC BA, Geschäftsführung

Von Leogang bis Wien – Projekte mit Handschrift

Zu den Vorzeigeprojekten zählt u.a. der spektakuläre Atmosphere Spa im Hotel Krallerhof in Leogang. Dort setzte Auer die Vision von Architekt Hadi Teherani in eine spektakuläre, fließende Holzarchitektur um. Die Rezeption und Bar – wie aus einem einzigen Stamm gewachsen – ziehen sich durch den Raum wie eine Skulptur. Exklusives Design – aus Tirol. Auch die neue Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck, entworfen von DINA4 Architekten, trägt die Handschrift der Manufaktur: zurückhaltend, hochwertig, funktional. Räume, in denen Menschen arbeiten, denken, sich begegnen – und sich wohlfühlen.

International beeindruckt Auer mit Projekten wie dem Museum in Solingen (Holzer Kobler Architekten Zürich), wo historische Objekte in maßgefertigten Ausstellungsvitrinen perfekt inszeniert werden. Und im Naturhistorischen Museum Wien sorgt eine speziell entwickelte Mondmeteorit-Vitrine aus Innsbruck dafür, dass ein Stück Weltall stilvoll und sicher präsentiert werden kann.

Was bleibt? Und was kommt?

Was bleibt nach all den Projekten, all den Jahren? Vielleicht ist es genau das: Der Stolz, Teil einer langen Geschichte zu sein – und gleichzeitig immer offen für das Morgen. Die Holzmanufaktur Auer ist kein Museum für alte Werte. Sie ist ein lebendiger Beweis dafür, wie sich Tradition und Fortschritt gegenseitig beflügeln können.

Mit einem starken Team, einem klaren Wertekompass und dem Mut, neue Wege zu gehen, blickt Thomas Auer in die Zukunft. „Wir wollen weiter wachsen – aber so, wie wir es immer getan haben: mit Herz, mit Hirn und mit echter Handwerkskultur.“ Denn was vor über 130 Jahren in einer kleinen Werkstatt am Brenner begann, lebt heute mit jedem neuen Auftrag weiter. In Innsbruck. In Tirol. Und überall dort, wo Holz Geschichten erzählt.

Lust, Teil dieser Geschichte zu werden?

Ob erfahrener Tischler, Tischlerin oder engagierter Lehrling – wir freuen uns über Menschen, die mit uns gestalten wollen. Mehr Infos unter: www.auer-hm.at