40 Jahre WÖTZER – Ihr Partner für innovative Kassensysteme

Seit 1985 steht WÖTZER für mehr als nur Kassensysteme – wir stehen für Vertrauen, persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen für jeden Betrieb. Vom Friseursalon bis zum Skigebiet.

Was als traditioneller Familienbetrieb in Tirol begann, ist heute einer der führenden Anbieter von digitalen Registrierkassenlösungen in Westösterreich. Und eines ist geblieben: Wir bieten Ihnen Lösungen, die mit Ihrem Betrieb wachsen – zuverlässig, flexibel und zukunftssicher.

Kassensysteme, die Ihre Arbeit erleichtern

In den letzten 40 Jahren hat sich vieles verändert – Technik entwickelt sich rasant, Anforderungen werden komplexer. Wir von WÖTZER verbinden digitale Innovation mit persönlichem Service und bieten Ihnen maßgeschneiderte Kassensysteme, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Ob Gastronomie, Handel, Hotellerie oder Dienstleistung – mit WÖTZER setzen Sie auf Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen und Ihren Alltag spürbar effizienter machen.

WÖTZER – Ihr Partner für Kassenlösungen, die funktionieren. Seit 1985.

Vom klassischen Kassensystem über mobile Eingabegeräte, Self-Order-Terminals und Online-Speisekarten bis hin zu webbasierten Abrechnungslösungen und eine eigens erstellte App für Ihren Betrieb – bei uns erhalten Sie alles, was Ihr Betrieb braucht, um erfolgreich und zukunftsorientiert zu arbeiten. Unsere Lösungen sind RKSV-konform, intuitiv bedienbar und jederzeit erweiterbar – so bleibt Ihr Kassensystem immer am Puls der Zeit.

Durchdachte Lösungen für maximale Effizienz

Wir bieten nicht nur Software, sondern ein rundum durchdachtes System: Mit Schnittstellen zu Buchhaltungs-, Lager- und Hotelsoftware sowie Schanksystemen erhalten Sie eine Lösung, die nahtlos zusammenarbeitet. Neu bei uns: Warenwirtschafts- und Kundenmanagementsysteme für optimierte Abläufe und maximale Effizienz. So läuft Ihr Betrieb wie am Schnürchen.

Entdecken Sie, wie einfach moderne Kassenlösungen mit WÖTZER als Partner sein können! © WÖTZER

Erleben Sie die Zukunft der Kassensysteme

Seit Jänner 2025 finden Sie uns an unserem neuen Standort in der Steinbockallee 9 in Rum/Innsbruck. In unserem großzügigen Schauraum können Sie unser Sortiment live erleben und sich individuell beraten lassen. Entdecken Sie die größte Auswahl an Kassensystemen in Westösterreich – und finden Sie die Lösung, die perfekt zu Ihrem Betrieb passt.

Bereit für den Umstieg auf RKSV-Karten

2025 steht der Wechsel der RKSV-Signaturkarten an. Für Kunden von WÖTZER kein Problem! Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess und sorgen dafür, dass der Umstieg einfach, schnell und reibungslos verläuft. Mit uns sind Sie immer auf der sicheren Seite – auch gegenüber dem Finanzamt.

Erfahrung, auf die Sie bauen können

Bei WÖTZER stehen Sie im Mittelpunkt – und das seit über 40 Jahren. Als Familienbetrieb in zweiter Generation setzen wir auf Vertrauen, persönliche Beratung und echten Service. Unsere innovativen Kassensysteme passen sich Ihrem Betrieb an – nicht umgekehrt. Ob Schulung, Support oder individuelle Lösung: Wir sind für Sie da, wenn es drauf ankommt.

Überzeugen Sie sich selbst – lassen Sie sich jetzt unverbindlich beraten. Besuchen Sie uns in unserem Schauraum oder buchen Sie unkompliziert eine Onlinepräsentation.

Besuchen Sie den neuen Schauraum und lassen Sie sich kompetent beraten. © WÖTZER