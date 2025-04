40 Jahre WÖTZER – Tiroler Pionier für Kassensysteme

Was 1985 als kleiner Familienbetrieb begann, hat sich in vier Jahrzehnten zu einem der führenden Anbieter für Registrierkassenlösungen in Westösterreich entwickelt – mit maßgeschneiderten Produkten für unterschiedlichste Branchen, von der Gastronomie über den Handel bis hin zu Hotellerie und Dienstleistung.

Im Jänner 2025 hat WÖTZER seinen neuen Standort in der Steinbockallee 9 in Rum bei Innsbruck bezogen. Dort erwartet Interessierte ein großzügig gestalteter Schauraum mit der aktuell größten Auswahl an Kassensystemen in Westösterreich. In persönlicher Beratung können sich Betriebe ein genaues Bild der verschiedenen Lösungen machen – und die Systeme direkt vor Ort testen.