Polizisten machten Horror-Entdeckung: Mann fuhr mit getöteter Frau durch Berlin

Als die Polizisten ein sehr langsam fahrendes Auto in Berlin stoppten, sahen sie die Leiche einer Frau am Beifahrersitz.

Ein Mann soll in Berlin eine Frau getötet und sie im Auto durch die Gegend gefahren haben. Polizisten bemerkten am späten Donnerstagabend im Ortsteil Moabit ein sehr langsam fahrendes Auto, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie stoppten den 49-jährigen Fahrer in der Ottostraße und stellten auf dem Beifahrersitz die leblose Frau fest.