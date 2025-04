Schlägerei am Wiener Hauptbahnhof: Mann tot, Verdächtiger in Haft

Wien – Ein Mann ist nach einer Schlägerei am vergangenen Montag am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten gestorben. Wie Polizeisprecherin Julia Schick am Freitag mitteilte, war der 38-jährige ungarische Staatsbürger am Abend mit einem 54-jährigen Landsmann in Streit geraten. Dabei schlug der Ältere seinem Kontrahenten mehrfach auf den Kopf, dieser wurde dadurch schwer verletzt. Tags darauf war er tot. Die beiden dürften sich im Obdachlosenmilieu bewegt und einander flüchtig gekannt haben.